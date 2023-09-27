У Польщі заявили про можливість введення заборони на імпорт інших продуктів з України

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що заборона на ввезення агропродукції з України в національних інтересах його країни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що заборона на ввезення аграрної продукції з України є в національних інтересах його країни. Про це він сказав під час візиту до міста Тшцянка Великопольського воєводства, передає Укрінформ.

За словами Моравецького, він поставив ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо продовження ввезення українського збіжжя після 15 вересня. І через те, що Брюссель цього не зробив, Варшава запровадила заборону в односторонньому порядку, оскільки це в національних інтересах Польщі.

«Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше», - сказав прем'єр Польщі.

Він додав, що за наслідки війни має заплатити росія, а не польське сільське господарство.

Раніше ми писали, що у МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна.

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України.

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що суперечка щодо імпорту аграрної продукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом.

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