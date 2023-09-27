Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду розгляне справу екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко публічно

Велика Палата Верховного Суду вирішила слухати справу Сергія Семочко у відкритому форматі з викликом сторін.

Введення посади держсекретаря міністерства мало принести сталість, але нічого не дало, - Віталій Безгін

Держсекретар у міністерстві мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик, але зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала, – Віталій Безгін.

Велика Палата Верховного Суду направила на повторний розгляд справу екс-судді КСУ Михайла Колоса після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду вважає, що належним заходом індивідуального характеру для відновлення попереднього юридичного стану, який екс-суддя КСУ Михайло Колос мав до порушення Конвенції, буде повторний розгляд справи у КАС ВС.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.

  1. У світі

У Польщі заявили про можливість введення заборони на імпорт інших продуктів з України

12:04, 27 вересня 2023
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що заборона на ввезення агропродукції з України в національних інтересах його країни.
У Польщі заявили про можливість введення заборони на імпорт інших продуктів з України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що заборона на ввезення аграрної продукції з України є в національних інтересах його країни. Про це він сказав під час візиту до міста Тшцянка Великопольського воєводства, передає Укрінформ.

За словами Моравецького, він поставив ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо продовження ввезення українського збіжжя після 15 вересня. І через те, що Брюссель цього не зробив, Варшава запровадила заборону в односторонньому порядку, оскільки це в національних інтересах Польщі.

«Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше», - сказав прем'єр Польщі.

Він додав, що за наслідки війни має заплатити росія, а не польське сільське господарство.

Раніше ми писали, що у МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна.

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. 

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що суперечка щодо імпорту аграрної продукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом. 

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду