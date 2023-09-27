Як проходить підготовка пілотів на F-16 в Україні: відео

Повітряні сили ЗСУ показали відео, як українські пілоти адаптовуються до винищувачів F-16.

Джерело фото: Мілітарний

Повітряні сили Збройних Сил України показали, як українські військові пілоти навчаються та адаптуються до керування винищувачами F-16 в українському небі. Відео опублікували Повітряні Сили ЗСУ.

«Звісно, наша мета – повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого», – йдеться у повідомленні.

Поки українські військові опановують винищувачі F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують боротьбу за українське небо та нейтралізацію окупантів на землі. А у вільні моменти пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пар, ланок, ескадриль.

Нагадаємо, процес навчання українських пілотів на F-16 серйозно зрушився, – Ігнат.

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