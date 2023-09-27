Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації: огляд практики КЦС ВС

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС у справах про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації.
У огляді наведені правові позиції щодо:
– працівників, які підлягають / не підлягають матеріальній відповідальності на підставі договору про повну матеріальну відповідальність;
– притягнення до матеріальної відповідальності службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;
– відшкодування матеріальної шкоди, завданої діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
– притягнення працівників до колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в разі порушення порядку її встановлення.
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