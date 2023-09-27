Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації: огляд практики КЦС ВС

У огляді КЦС ВС наведені правові позиції щодо працівників, які підлягають чи не підлягають матеріальній відповідальності на підставі договору про повну матеріальну відповідальність.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС у справах про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації.

У огляді наведені правові позиції щодо:

– працівників, які підлягають / не підлягають матеріальній відповідальності на підставі договору про повну матеріальну відповідальність;

– притягнення до матеріальної відповідальності службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;

– відшкодування матеріальної шкоди, завданої діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

– притягнення працівників до колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в разі порушення порядку її встановлення.

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