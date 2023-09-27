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Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації: огляд практики КЦС ВС

11:45, 27 вересня 2023
У огляді КЦС ВС наведені правові позиції щодо працівників, які підлягають чи не підлягають матеріальній відповідальності на підставі договору про повну матеріальну відповідальність.
Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації: огляд практики КЦС ВС
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 Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС у справах про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації.

У огляді наведені правові позиції щодо:

– працівників, які підлягають / не підлягають матеріальній відповідальності на підставі договору про повну матеріальну відповідальність; 

– притягнення до матеріальної відповідальності службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;

– відшкодування матеріальної шкоди, завданої діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

– притягнення працівників до колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в разі порушення порядку її встановлення. 

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