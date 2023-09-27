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Військовий облік для жінок-медиків та фармацевтів: Ляшко розповів, чи зможуть вони виїжджати за кордон

11:26, 27 вересня 2023
Для жінок-медиків та фармацевтів обмежень не передбачено, якщо вони не обіймають посади в державних органах, – Ляшко.
Військовий облік для жінок-медиків та фармацевтів: Ляшко розповів, чи зможуть вони виїжджати за кордон
Джерело фото: varta1.com.ua
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З 1 жовтня в Україні вводяться правила про обов'язковий військовий облік для жінок із медичною та фармацевтичною освітою, проте це не вплине на їхню можливість виїздити за кордон. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Міністр зауважив, що питання перетину кордону для жінок із медичною та фармацевтичною освітою регулюється окремою постановою уряду. Він підкреслив, що жодних змін, що стосуються перетину кордону для цих категорій жінок, не було внесено.

Крім того, обмеження стосуються лише тих жінок, які обіймають посади в державних органах чи є державними службовцями, а також депутатами народу чи місцевих рад. Для них обов'язковий військовий облік може застосовуватися так само, як і до інших державних службовців.

«Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, для жінок-медиків можуть поширюватися ці обмеження щодо перетину держкордону», – сказав глава МОЗ, додавши: що «інших змін у перетині держкордону немає і не планується».

Раніше ми писали, що зміниться з 1 жовтня для жінок-медиків та фармацевтів.

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