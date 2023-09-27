Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Покарання у виді арешту планують застосовувати лише до військовослужбовців. Відповідні зміни передбачені підписаним Президентом Володимиром Зеленським законом 3342-IX щодо внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів (законопроект 9185).

Так, у Кримінальному кодексі з’явиться пробаційний нагляд як основний вид покарання. Його введуть до більш, ніж 140 статей КК. В основному, на заміну арешту.

У новій редакції викладено статтю 60 КК «Арешт». Його будуть застосовувати лише до військовослужбовців.

«Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гауптвахті і встановлюється на строк від одного до шести місяців. Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років», - зазначається у статті.

Нагадаємо, у статті 60 КК до змін було визначено, що покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до 6 місяців, а військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.

У Кримінально-виконавчому кодексі з переліку установ виконання покарань виключать арештні доми, а також скасують частину глави, яка регулює виконання покарання у виді арешту.

Натомість змінами до КК до видів покарань за злочини віднесуть пробаційний нагляд.

При цьому його віднесуть до основних видів покарань: «Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, пробаційний нагляд, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі».

У КК з’явиться нова стаття 59-1 «Пробаційний нагляд».

Відповідно до неї покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки:

використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Обовʼязок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від одного місяця до одного року.

Пробаційний нагляд призначається на строк від одного до 5 років.

Пробаційний нагляд не призначається особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

Вносяться зміни також до статті 72, яка регулює правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення. Тепер вона також регулюватиме зарахування домашнього арешту.

А саме:

Одному дню позбавлення волі будуть відповідати два дні пробаційного нагляду.

Одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту відповідатимуть два дні пробаційного нагляду.

Одному дню обмеження волі відповідатиме один день пробаційного нагляду.

Домашній арешт буде зараховуватися судом у строк покарання за правилами, передбаченими в частині 1 ст. 72, виходячи з такого їх співвідношення – три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Також вносяться зміни до ст. 76, яка встановлює обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням.

А саме на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, суд покладає обов’язки, передбачені частиною 3 (наразі – другою), необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання.

Відповідні зміни стосовно введення як покарання пробаційного нагляду вносяться і до статей КК, які регулюють види покарань для неповнолітніх (ст. 98).

Стаття 101 (наразі – арешт, тобто, триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від 15 до 45 діб) буде викладена в новій редакцій і замість арешту передбачатиме для неповнолітніх пробаційний нагляд.

«Пробаційний нагляд застосовується до неповнолітніх відповідно до статті 59-1 цього Кодексу. Пробаційний нагляд стосовно неповнолітніх призначається на строк від одного до двох років», - пропонують автори.

З дня набрання чинності цим новим законом засудженим, які відбувають покарання у виді арешту в арештних домах, замінять невідбуту частину покарання на інший вид покарання відповідно до статті 72 КК, зміни до якої ми описували вище.

Закон набере чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

У статті 389 КК встановлять, що ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше ми детально описували даний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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