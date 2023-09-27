Тривав п’ять місяців: голлівудські сценаристи оголосили про припинення страйку

Гільдія сценаристів Америки припинила страйк після досягнення попередньої угоди з найбільшими студіями.

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У Гільдії сценаристів Америки (WGA) заявили, що зупиняють страйк, а її члени можуть повернутися до роботи вже 27 вересня. Наразі у Гільдії розглядають питання, чи схвалювати 3-річну угоду, яка передбачає підвищення заробітних плат і певний захист від використання штучного інтелекту, передає Reuters.

Зазначається, що до 9 жовтня 11 500 членів Гільдії мають проголосувати за запропоновану угоду.

У WGA повідомили, що орієнтовна вартість угоди становить 233 мільйони доларів на рік.

В угоді прописується, що представники об'єднань сценаристів щонайменше двічі на рік зустрічатимуться з керівництвом кіностудій і обговорюватимуть використання ШІ для написання сценаріїв.

Студіям не заборонено використовувати ШІ для написання сценаріїв, але вони будуть зобов'язані сповіщати авторів, якщо в процесі роботи над текстом якимось чином були використані їхні твори. Сценаристи, своєю чергою, можуть самі використовувати штучний інтелект, але студії не можуть зобов'язати їх застосовувати цей інструмент.

Також проєктом угоди передбачене збільшення внесків на охорону здоров'я та пенсійне забезпечення, як того вимагали під час страйку.

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