Литва передала Україні комплекти радіолокаційного обладнання для ВМС ЗСУ

Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для спостережень над акваторією моря.

Джерело фото: Мілітарний

У вівторок, 26 вересня, Військово-морські сили Литви на запит України передали комплекти радіолокаційного обладнання, яке сприятиме веденню спостережень над акваторією моря, – повідомило Міністерство національної оборони Литви.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, обладнання посилить спроможність України вести спостереження над морськими територіями.

«Ця підтримка посилить спроможність України вести спостереження над морем і краще розуміти ситуацію… Це важливо і для захисту її територіальних вод, і забезпечення безпеки власних громадян», – прокоментував Арвидас Анушаускас.

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