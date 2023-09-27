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Велика Палата Верховного Суду розгляне справу екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко публічно

Велика Палата Верховного Суду вирішила слухати справу Сергія Семочко у відкритому форматі з викликом сторін.

Введення посади держсекретаря міністерства мало принести сталість, але нічого не дало, - Віталій Безгін

Держсекретар у міністерстві мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик, але зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала, – Віталій Безгін.

Велика Палата Верховного Суду направила на повторний розгляд справу екс-судді КСУ Михайла Колоса після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду вважає, що належним заходом індивідуального характеру для відновлення попереднього юридичного стану, який екс-суддя КСУ Михайло Колос мав до порушення Конвенції, буде повторний розгляд справи у КАС ВС.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

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УЄФА оголосив про повернення деяких команд з рф на міжнародні турніри

13:39, 27 вересня 2023
УЄФА допустив російські команди U-17 до змагань.
УЄФА оголосив про повернення деяких команд з рф на міжнародні турніри
Фото: 24tv.ua
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У вівторок, 26 вересня, Виконавчий комітет УЄФА провів засідання, на якому послабили санкції стосовно країни-агресорки.

«Виконавчий комітет звернувся до адміністрації союзу з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило повернути російські команди U17 (дівчат і хлопців), навіть якщо жеребкування турнірів уже відбулося. Усі матчі російських команд проводяться без прапора країни, гімну, національного екіпірування і не на території росії», - сказано у повідомленні пресслужби УЄФА.

Президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що не можна карати дітей.

«Забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їх цілісний розвиток, а й прямо дискримінуємо їх», - сказав він.

Раніше президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що організація не планує знімати санкції з російських команд, доки триває війна в Україні.

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