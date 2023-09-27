УЄФА оголосив про повернення деяких команд з рф на міжнародні турніри

УЄФА допустив російські команди U-17 до змагань.

Фото: 24tv.ua

У вівторок, 26 вересня, Виконавчий комітет УЄФА провів засідання, на якому послабили санкції стосовно країни-агресорки.

«Виконавчий комітет звернувся до адміністрації союзу з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило повернути російські команди U17 (дівчат і хлопців), навіть якщо жеребкування турнірів уже відбулося. Усі матчі російських команд проводяться без прапора країни, гімну, національного екіпірування і не на території росії», - сказано у повідомленні пресслужби УЄФА.

Президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що не можна карати дітей.

«Забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їх цілісний розвиток, а й прямо дискримінуємо їх», - сказав він.

Раніше президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що організація не планує знімати санкції з російських команд, доки триває війна в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.