Удар по Києву 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників повітряних атак рф

СБУ затримала агентів росії, які координували удар по Києву 21 вересня.

Джерело фото: СБУ

СБУ затримала двох російських агентів, які відповідали за коригування повітряної атаки російської федерації на Київ у ніч на 21 вересня. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення, – повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що агенти надіслали головному управлінні Генерального штабу зс рф координати цілей для атаки на Київ. Серед основних мішеней були столичні об'єкти життєзабезпечення, включаючи енергогенеруючі підприємства.

До «гру» вони потрапили через свої антиукраїнські дописи в соціальних мережах, які вони поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Пізніше представник російського «гру» віддалено завербував цих двох чоловіків та доручив їм збирати розвіддані на території Києва. За вказівкою російської спецслужби, агенти відслідковували місця базування та переміщення Збройних Сил України в столичному регіоні. Для цього вони виходили на вулиці та таємно фіксували пункти дислокації українських захисників. Також вони використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під прикриттям повсякденних розмов.

Крім того, фігуранти надсилали своєму російському «куратору» фотографії та геолокацію стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Для передачі інформації зрадники використовували месенджери та створили кілька анонімних облікових записів.

За кожне завдання зловмисники отримували гроші від Росії.

Під час обшуків на місцях проживання обох фігурантів були вилучені мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об'єктів та листування з агресором. Також були знайдені банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого «куратора» з «гру».

Зараз слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею 28 та статтею 111 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

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