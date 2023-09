27 вересня: яке сьогодні свято та головні події

27 вересня в Україні святкують День вихователя.

У середу, 27 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 вересня в Україні святкують День вихователя. Професійне свято, яке було створене для вшанування праці вихователів, які є окремою ланкою працівників освіти. Це чудова нагода визнати і вшанувати їхній важливий внесок у розвиток молоді, дітей.

Також 27 вересня Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Свято було створено за ініціативою міжнародних організацій, зокрема ООН, під егідою якої працює Всесвітня туристична організація. Люди ще в давні часи переміщувалися територіями в пошуках притулку, їжі, кращих умов життя та безпеки. Свого роду «мандрівниками» були і війська, які йшли до далеких країв, завойовувати нові землі. Це стало основою подальших подорожей вже з комерційною метою та просто заради людської цікавості. Папіруси, знайдені на території Давнього Єгипту, вказують, що багаті єгиптяни мали звичку подорожувати заради відпочинку та задоволення.

А ще 27 вересня Всесвітній день без м'яса. Щорічна подія, яка заохочує людей утримуватися від вживання м'ясних продуктів протягом семи днів. Всесвітній день без м'яса розпочинає Всесвітній тиждень без м'яса. Ініціатива спрямована на те, щоб підвищити обізнанність про медичні, екологічні та етичні наслідки вживання м'яса. Кампанія отримала значну підтримку в багатьох країнах світу, зокрема в США, Канаді, Великій Британії.

27 вересня Всесвітній день шкільного молока. Припадає на останню середу вересня і святкується в усьому світі. Ця дата була створена, щоб показати користь шкільного молока для здоров'я і важливості запровадження в школах спеціальних харчових програм, які надають учням молоко.

Яке сьогодні церковне свято

27 вересня в церковному календарі – день пам’яті мученика Калістрата і дружини його. Народився і жив він в Карфагені. Його дід вірою і правдою служив в Палестині імператору Тиверію. Він навіть став свідком страждань Ісуса Христа. Тому батько Калістрата був християнином і виховав свого сина в благочестивій вірі. Коли вночі всі інші спали, Калістрат молився. Якось воїн почув молитву і доніс про це воєначальнику. Той одразу покликав Калістрата до себе і намагався змусити принести жертву ідолам. Але чоловік відмовився.

Календар важливих подій за 27 вересня:

1605 рік — війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;

1821 рік — проголошують незалежність Мексиканської імперії;

1825 рік — у Великій Британії починається рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;

1893 рік — у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган — газету «Свобода»;

1895 рік — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);

1912 рік — у Києві відкривають стадіон «Спортивне поле» на 3 тисячі осіб;

1920 рік — Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;

1937 рік — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1939 рік — німці захоплюють Варшаву;

1940 рік — укладають Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як «Країни Осі»;

1941 рік — в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру «для евакуації»;

1941 рік — Сирійську Республіку проголошують незалежною державою;

1961 рік — Сьєрра-Леоне стає сотою державою-членом ООН;

1977 рік — запускають в дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильську АЕС;

1993 рік — відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;

1998 рік — альбом «This Is My Truth, Tell Me Yours» гурту Manic Street Preachers очолює чарт і стає першим релізом музикантів, що підкорює гітпарад Великої Британії;

1998 рік — засновують компанію Google;

1998 рік — на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;

2001 рік — уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію;

2002 рік — Східний Тимор стає членом ООН.

