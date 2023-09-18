росію буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни, — президент УЄФА

Організація не планує знімати санкції з російських команд, доки триває війна в Україні.

Фото: The Guardian Nigeria

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що організація не планує знімати санкції з російських команд, доки триває війна в Україні. Про це повідомляє Metropolitan.si.

«росію буде відсторонено до кінця війни», – зазначив Чеферін.

Також функціонер прокоментував рішення УЄФА відмовитися від спонсорства «газпрому» після початку війни:

«Це треба було зробити як символічний крок. Навряд чи ми могли й надалі показувати рекламу цієї компанії на стадіонах, коли матчі дивляться сотні мільйонів людей. Мені шкода, що це так, але ми повинні були це зробити. Але факт і в тому, що ті, хто купує газ у цієї компанії, найбільше кричать із цього приводу».

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