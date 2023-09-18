россия будет отстранена от международных турниров до конца войны, — президент УЕФА

Организация не планирует снимать санкции с российских команд, пока идет война в Украине.

Фото: The Guardian Nigeria

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация не планирует снимать санкции с российских команд, пока идет война в Украине. Об этом сообщает Metropolitan.si.

«россия будет отстранена до конца войны», – отметил Чеферин.

Также функционер прокомментировал решение УЕФА отказаться от спонсорства "газпрома" после начала войны:

«Это нужно было сделать как символический шаг. Вряд ли мы могли и дальше показывать рекламу этой компании на стадионах, когда матчи смотрят сотни миллионов людей. Мне жаль, что это так, но мы должны были это сделать. Но факт и в том, что покупающие газ у этой компании больше всего кричат по этому поводу».

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