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С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

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  1. В Украине

В Днепре водитель въехал в толпу прохожих, недовольных «залил» баллоном: видео

23:01, 18 сентября 2023
Таксист из Днепра не «зеленый» свет для пешеходов врезался в толпу людей, после чего возмущенных он начал поливать их из баллончика.
В Днепре водитель въехал в толпу прохожих, недовольных «залил» баллоном: видео
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На перекрестке улиц Макарова и Титова в Днепре водитель въехал в толпу пешеходов, переходивших дорогу по «зебре», затем его возмутила реакция пешеходов так, что он выскочил из авто и принялся поливать их из баллончика, – сообщает Фокус.

Инцидент случился около 8 часов утра 18 сентября.

На одном из регулируемых пешеходных переходов, когда свет для пешеходов включился «зеленый», люди начали переходить дорогу в соответствии с правилами. Несколько автомобилей остановились, предоставляя преимущество пешеходам, как это требуется.

Однако, среди этих автомобилей был водитель Mazda, который оказался агрессивным и равнодушным к безопасности и правам пешеходов. Водитель отправился в движение, и, буквально вытесняя пешеходов с дороги, проехал через пешеходный переход. Это действие вызвало возмущение и негодование у большого количества свидетелей происшествия.

Свидетели и очевидцы реагировали на происшествие разными способами, одна из женщин ударила рукой по капоту автомобиля, а один из мужчин использовал ногу, чтобы выразить свое недовольство. Следующий этап инцидента был еще более шокирующим, когда водитель Mazda решил наказать недовольных пешеходов.

Водитель выехал из автомобиля и напал на одного из мужчин, используя газовый баллончик. Это привело к серьезному дискомфорту и дискомфорту для пострадавших. Пожилой мужчина, который защищал пешехода, также получил дозу слезоточивого газа.

После атаки водитель вернулся к своему авто и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, неадекватный водитель работает таксистом.

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