У Дніпрі керманич в’їхав у натовп перехожих, незадоволених «залив» балоном: відео

Таксист із Дніпра не «зелене» світло для пішоходів врізався у натовп людей, після чого обурених він почав поливати їх з балончика.

На перехресті вулиць Макарова і Титова у Дніпрі водій в'їхав у натовп пішоходів, що переходили дорогу по «зебрі», потім його обурила реакція пішоходів так, що він вискочив з авто і заходився поливати їх з балончика, – повідомляє Фокус.

Інцидент трапився близько 8 години ранку 18 вересня.

На одному з регульованих пішохідних переходів, коли світло для пішоходів ввімкнулося «зелене», люди почали переходити дорогу відповідно до правил. Кілька автомобілів зупинилися, надаючи перевагу пішоходам, як це вимагається.

Однак, серед цих автомобілів був водій Mazda, який виявився агресивним і байдужим до безпеки і прав пішоходів. Водій вирушив в рух, і, буквально витискаючи пішоходів з дороги, проїхав через пішохідний перехід. Ця дія викликала обурення та негоду у великої кількості свідків події.

Свідки і очевидці реагували на подію різними способами, одна з жінок вдарила рукою по капоту автомобіля, а один із чоловіків використав ногу, щоб виразити своє невдоволення. Наступний етап інциденту був ще більш шокуючим, коли водій Mazda вирішив покарати невдоволених пішоходів.

Водій виїхав з автомобіля і напав на одного з чоловіків, використовуючи газовий балончик. Це призвело до серйозного дискомфорту та дискомфорту для постраждалих. Літній чоловік, який відстоював пішохода, також отримав дозу сльозогінного газу.

Після атаки водій повернувся до свого авто і втік з місця події. За попередніми даними, неадекватний водій працює таксистом.

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