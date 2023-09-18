ВАКС порушить питання про дисциплінарну відповідальність адвоката обвинуваченого, який є депутатом Київради

Адвокат залишила судове засідання, мотивуючи це необхідністю участі в іншому судовому засіданні ВАКС.

У понеділок, 18 вересня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо захисниці обвинуваченого, який є депутатом Київської міської ради (його обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частинами 3, 4 статті 358 КК України). Про це повідомляє ВАКС.

«Адвокат одного з обвинувачених залишила судове засідання, мотивуючи це необхідністю участі в іншому судовому засіданні ВАКС. Однак головуючий суддя погодив з головуючим суддею в іншій справі можливість проведення даного судового засідання впродовж години.

Попри це, захисник заявила про неготовність до судового засідання, яке вже тривало, через те, що не мала з собою матеріалів кримінального провадження. При цьому захисник проігнорувала попередження головуючого судді про її обов’язкову участь у вказаному судовому засіданні.

Через це колегія суддів визнала причини відсутності адвоката неповажними та ухвалила рішення порушити питання про дисциплінарну відповідальність захисниці перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області», — йдеться у повідомленні.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 25.09.2023.

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