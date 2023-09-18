Конституційний суд Грузії прийняв до розгляду подання про імпічмент президентки Саломе Зурабішвілі

Дату розгляду конституційного подання про імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі суд повідомить пізніше.

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Конституційний суд Грузії повідомив, що прийняв до розгляду конституційне подання про імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі. Висновок щодо цього буде винесено протягом місяця.

«У зв'язку з підвищеним суспільним інтересом, Конституційний суд Грузії вважає за доцільне розповсюдити інформацію щодо конституційного подання № 1797 («Конституційне подання депутатів парламенту Грузії: Іраклія Кобахідзе, Шалви Папуашвілі, Мамуки Мдінарадзе та інших (всього 80 депутатів)», - йдеться у повідомленні суду.

Автори конституційного подання звернулися до Конституційного суду 12 вересня. Після проходження процедури реєстрації конституційного подання, 14 вересня воно було зареєстроване відповідно до закону. Відповідно, справу було передано на розгляд пленуму Конституційного суду, який протягом місяця розгляне його та подасть висновок парламенту.

«Інформація про дату розгляду конституційного подання № 1797 буде поширена додатково», - йдеться у інформації Конституційного суду.

Раніше в Уряді Грузії запустили процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

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