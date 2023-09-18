Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили

Дату рассмотрения конституционного представления об импичменте президентаГрузии Саломе Зурабишвили суд сообщит позже.

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Конституционный суд Грузии сообщил, что принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили. Вывод по этому поводу будет вынесен в течение месяца.

«В связи с повышенным общественным интересом, Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию о конституционном представлении № 1797 («Конституционное представление депутатов парламента Грузии: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других» (всего 80 депутатов)», - сказано в сообщении суда.

Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября. После прохождения процедуры регистрации конституционного представления, 14 сентября оно было зарегистрировано в соответствии с законом. Соответственно дело было передано на рассмотрение пленума Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и подаст заключение парламенту.

«Информация о дате рассмотрения конституционного представления № 1797 будет распространена дополнительно», - говорится в информации Конституционного суда.

Ранее в Правительстве Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

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