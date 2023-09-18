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ВАКС поднимет вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката обвиняемого, который является депутатом Киевсовета

16:42, 18 сентября 2023
Адвокат покинула судебное заседание, мотивируя это необходимостью участия в другом судебном заседании ВАКС.
ВАКС поднимет вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката обвиняемого, который является депутатом Киевсовета
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В понедельник, 18 сентября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение обратиться в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области относительно защитницы обвиняемого, который является депутатом Киевского городского совета (его обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 4 358 УК Украины). Об этом сообщает ВАКС.

«Адвокат одного из обвиняемых покинула судебное заседание, мотивируя это необходимостью участия в другом судебном заседании ВАКС. Однако председательствующий судья согласовал с председательствующим судьей по другому делу возможность проведения данного судебного заседания в течение часа.

Несмотря на это, защитник заявила о неготовности к продолжавшемуся судебному заседанию из-за того, что не имела с собой материалов уголовного производства. При этом защитник проигнорировала предупреждение председательствующего судьи об обязательном участии в указанном судебном заседании.

Поэтому коллегия судей признала причины отсутствия адвоката неуважительными и приняла решение поднять вопрос о дисциплинарной ответственности защитницы перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры Киевской области», — говорится в сообщении.

Постановление обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента его объявления.

Полный текст постановления будет оглашен 25.09.2023.

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