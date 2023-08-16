100-денний страйк: сценаристи Голлівуду демонструють єдність та ведуть боротьбу зі штучним інтелектом

Страйк сценаристів Голлівуду подолав свій 100-денний рубіж. Переговори щодо галузевої угоди зайшли в глухий кут, а люди на пікетах протестували проти ігнорування їхніх вимог. Серед вимог – обмеження штучного інтелекту під час створення контенту.

Страйк розпочався 2 травня після того, як переговори між Гільдією сценаристів Америки (WGA) та великими студіями зайшли в глухий кут. Серед головних проблем - питання компенсації, виплат, створення більш чесних правил на ринку кіноіндустрії та створення контенту.

Як повідомляє Рейтер, великою сенсацією стало те, що сценаристи прагнули встановити правила для використання штучного інтелекту, який, як вони побоюються, може замінити їхній творчий внесок. Це скидається на боротьбу з машинами в епоху зародження індустріального суспільства.

Керівники індустрії розваг намагалися подолати тенденцію зниження доходів від телебачення та касових зборів фільмів, які ще не повернулися до рівнів, які існували до COVID. Топ-менеджери щосили намагаються отримати прибуток.

"Ми знаходимося в незнайомих водах", - заявив інвесторам генеральний директор Warner Bros Discovery (WBD.O) Девід Заслав з приводу невизначеної ситуації в галузі. Ніхто точно не знає, як будуть виробляти та розповсюджувати контент.

Актори, представлені Гільдією кіноакторів (SAG), оголосили страйк 14 липня також через оплату праці та штучного інтелекту, що фактично зупинило виробництво тв-шоу та фільмів за сценаріями та вплинуло на бізнес по всій орбіті світу розваг. Це перший страйк обох профспілок із 1960 року.

Зустріч минулого тижня для обговорення поновлення переговорів між WGA, Альянсом продюсерів кіно та телебачення (AMPTP) та групою, що представляє основні студії на переговорах, не призвела до порозуміння та встановлення точної дати повернення сторін за стіл переговорів.

Пізніше того ж дня WGA розіслала повідомлення своїм 11500 членам, в якому вона скаржилася на витік деталей з конфіденційного засідання. Проте переговорний комітет гільдії WGA «як і раніше, готовий взаємодіяти з компаніями і сумлінно відновити переговори».

WGA не відповіла на запити про коментарі до цієї історії, а AMPTP від коментарів відмовилася.

Настрій страйкуючих – рішучість змішана з гнівом. Конфлікт у промисловості розваг знаходиться далеко від свого рішення.

Автор: Павло Шевченко

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