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  1. В Україні

СБУ показала надводний дрон Sea Baby, яким атакували Кримський міст

15:02, 16 серпня 2023
Голова СБУ додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі «SeaBaby», тобто «Морський малюк».
СБУ показала надводний дрон Sea Baby, яким атакували Кримський міст

Морські надводні дрони – це власна розробка СБУ. Як заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк, це саме вони успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

«Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі - «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер «SIG»», - сказав Василь Малюк у коментарі «CNN».

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

«Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів»», – підкреслив Василь Малюк.

Голова СБУ додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі «SeaBaby», тобто «Морський малюк». Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Василь Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

Як ми писали, CNN опублікувало відео липневої атаки морського дрона по Кримському мосту.

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