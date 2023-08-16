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  1. В Украине

СБУ показала надводный дрон Sea Baby, которым атаковали Крымский мост

15:02, 16 августа 2023
Глава СБУ добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы «SeaBaby», то есть «Морской малыш».
СБУ показала надводный дрон Sea Baby, которым атаковали Крымский мост

Морские надводные дроны – это собственная разработка СБУ. Как заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, это именно они успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «SIG».

«Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные – «Оленегорский горняк» и нефтяной танкер «SIG»», – сказал Василий Малюк в комментарии «CNN».

Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

«Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов», – подчеркнул Василий Малюк.

Глава СБУ добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы «SeaBaby», то есть «Морской малыш». Они оборудованы боевой частью 850 кг.

Василий Малюк акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели являются вполне законными в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

Как мы писали, CNN опубликовало видео июльской атаки морского дрона по Крымскому мосту.

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