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Может ли работник при привлечении к общественно полезным работам уволиться по собственному желанию: разъяснение

16:37, 16 августа 2023
Общественно полезные работы не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли.
Может ли работник при привлечении к общественно полезным работам уволиться по собственному желанию: разъяснение

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работник при привлечении к общественно полезным работам уволиться по собственной инициативе.

Специалисты объяснили, что общественно полезные работы — это виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые проводятся для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного положения, и их последствий, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения.

Общественно полезные работы также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.

Трудовая повинность не требует обязательного согласия человека на такой трудовой долг, соответственно такой работник не может уволиться по собственному желанию.

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