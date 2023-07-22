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  1. В Украине

В Гоструда напомнили правила трудоустройства лиц с инвалидностью

18:09, 22 июля 2023
На выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью не влияет группа инвалидности, режим работы работника, а также где именно ему была установлена инвалидность.
В Гоструда напомнили правила трудоустройства лиц с инвалидностью
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напоминает правила трудоустройства лиц с инвалидностью.

«6 листопада 2022 року набрав чинності Закон України від 18.10.2022 №2682-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю», яким викладено у новій редакції ст. 19 Закону України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – ЗУ №875).

Відповідно до ст. 19 ЗУ №875 встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців (підприємств, установ, організацій та ФОП).

Як наслідок, скасовано:

- звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю (форму №10-ПОІ) (його подавали щорічно до 1 березня, наступного за звітним року);

- реєстрацію у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю.

Внесені зміни не відміняють обов’язок виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця та створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

Як і раніше, виконувати норматив повинні всі роботодавці. А саме: підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю. Причому незалежно від їх форми власності та системи оподаткування.

Не потрібно виконувати норматив лише:

- роботодавцям з кількістю найманих працівників до 8 осіб (тобто 7 осіб і менше);

- представництвам іноземних компаній, які не є юрособами.

Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено у розмірі:

одне робоче місце – якщо у роботодавця працює від 8 по 25 осіб;

4% середньооблікової кількості штатних працівників – якщо кількість працівників перевищує 25 осіб (тобто 26 і більше).

Виконанням нормативу вважається працевлаштування осіб з інвалідністю:

а) для яких місце роботи є основним. Відповідно сумісники до нормативу не враховуються (внутрішні сумісники зараховуються у виконання нормативу лише за основним місцем роботи);

б) інвалідність яких підтверджена:

- копією довідки до акта огляду МСЕК;

- копією пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії.

Водночас на зарахування до нормативу не впливає:

- інвалідності, яка встановлена особі;

- режим роботи такої особи на підприємстві (повний чи неповний робочий час);

- коли саме особі було встановлено інвалідність (до її працевлаштування на підприємство, чи вже коли вона перебувала у трудових відносинах).

До внесення змін до ст. 19 ЗУ №875 про виконання/невиконання роботодавцем нормативу Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю дізнавався зі Звіту (форми №10-ПОІ). Але на сьогодні цю форму звітності скасовано.

Тепер всю необхідну інформацію Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю отримуватиме від Пенсійного фонду, а саме дані:

- про створення роботодавцями робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

- необхідні для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями відповідно до нормативу», — сказано в разъяснении.

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