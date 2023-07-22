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  1. В Украине

Раде рекомендуют одобрить законопроект об ответственности за нарушение рассмотрения адвокатского запроса

07:41, 22 июля 2023
Законопроектом предлагается уменьшить перечень документов, которые необходимо прилагать к адвокатскому запросу.
Раде рекомендуют одобрить законопроект об ответственности за нарушение рассмотрения адвокатского запроса
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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил к рассмотрению в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» по усовершенствованию ответственности за нарушение рассмотрения адвокатского запроса» (№9356), поданный депутатами Ионушасом С.К., Масловым. и другими нардепами. 

Целью законопроекта является обеспечение эффективного исполнения адвокатом возложенных на него обязанностей, осуществления надлежащей защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи гражданам, нормирование порядка направления и рассмотрения адвокатского запроса, обеспечение неотвратимости наказания за нарушение прав адвокатов и установление справедливого и достаточного уровня административного взыскания, налагаемого на лиц, виновных в нарушении этих прав.

Законопроект предлагает внести в статью 212-3 «Нарушение права на информацию и права на обращение» Кодекса Украины об административных правонарушениях изменения, которыми повысить размеры штрафов за неправомерный отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос и другие нарушения его рассмотрения от 50 до 100 НМДГ (действующая редакция от 25);

Кроме того, изменениями в статьи 20 и 24 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предлагается:

- расширить круг субъектов, к которым имеет право обращаться адвокат с адвокатским запросом;

- уменьшить перечень документов, которые необходимо прилагать к адвокатскому запросу;

- разрешить адвокатам получать от государственных органов консультации и разъяснения законодательства в ответ на адвокатский запрос в случаях, когда предоставление таких консультаций и разъяснений в соответствии с законодательством относится к обязанности таких органов;

- расширить список информации, к которой предоставляется доступ по адвокатскому запросу;

- сократить продолжительность продленного срока рассмотрения адвокатского запроса с 20 до 15 рабочих дней.

По результатам рассмотрения законопроекта Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» по усовершенствованию ответственности за нарушение рассмотрения адвокатского запроса» (№9356) в первом чтении за основу.

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