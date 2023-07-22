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  1. В Україні

Раді рекомендують схвалити законопроект щодо відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту

07:41, 22 липня 2023
Законопроектом пропонується зменшити перелік документів, які необхідно додавати до адвокатського запиту.
Раді рекомендують схвалити законопроект щодо відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту
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Комітет з питань правоохоронної діяльності підготував до розгляду в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту» (реєстр. №9356), поданий  депутатами Іонушасом С.К., Масловим Д.В. та іншими народними депутатами.

Метою законопроекту є забезпечення ефективного виконання адвокатом покладених на нього обов’язків, здійснення належного захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги громадянам, унормування порядку направлення та розгляду адвокатського запиту, забезпечення невідворотності покарання за порушення прав адвокатів та встановлення справедливого і достатнього рівня адміністративного стягнення, що накладається на осіб, винних у порушенні цих прав тощо.

Законопроектом пропонується внести до статті 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни, якими підвищити розміри штрафів за неправомірну відмову в наданні інформації на адвокатський запит та інші порушення його розгляду від 50 до 100 НМДГ (чинна редакція від 25 до 50 НДМГ);

Крім того, змінами до статей 20 та 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пропонується:

- розширити коло суб’єктів, до яких має право звертатись адвокат із адвокатським запитом;

- зменшити перелік документів, які необхідно додавати до адвокатського запиту;

- дозволити адвокатам отримувати від державних органів консультації та роз’яснення законодавства у відповідь на адвокатський запит у випадках, коли надання таких консультацій і роз’яснень відповідно до законодавства належить до обов’язку таких органів;

- розширити перелік інформації, до якої надається доступ за адвокатським запитом;

- скоротити тривалість подовженого строку розгляду адвокатського запиту з 20 до 15 робочих днів.

За результатами розгляду законопроекту Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту» (реєстр. №9356) в першому читанні за основу.

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