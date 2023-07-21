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  1. У світі

У рф затримали соратника Гіркіна Губарєва, відео

19:47, 21 липня 2023
Колаборанта Губарєва затримали прямо під судом, де він виступав у підтримку Гіркіна.
У рф затримали соратника Гіркіна Губарєва, відео
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У рф продовжуються затримання колишніх бойовиків "днр", які втікли до росії, а після провалів на фронті почали критикувати Путіна.

Так, у Москві був затриманий, а згодом заарештований ексватажок "днр" Ігор Стрєлков-Гіркін.

Також у росзмі пишуть про затримання його соратника Павла Губарєва. Його затримали прямо під судом, де він виступав у підтримку Гіркіна, за несанкціонований мітинг.

ОНОВЛЕНО: Губарєва відпустили після роз’яснення про "недопустимість пікетів". 

Що про Губарєва відомо?

Губарєв – один з відомих діячів так званої "днр". Він вербував людей до збройних формувань сепаратистів та допомагав захоплювати українські території. За це окупанти навіть призначали його "народним губернатором днр". Глава терористичної організації "народне ополчення Донбасу", очолює рух "новоросія".

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