Терориста Стрєлкова-Гіркіна заарештували на два місяця у Москві

Російський суд на два місяці відправив під варту ексватажка «днр» Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

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21 липня суд у Москві відправив під варту на два місяця ексватажка «днр» Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це пишуть росЗМІ.

Його звинувачують у публічних закликах до екстремізму. Гіркін перебуватиме під арештом до 18 вересня.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про затримання терориста Гіркіна. Останнім часом він критикував політику Кремля, військове керівництво рф і багато коментував провали росії на фронті.

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