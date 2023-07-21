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Глава фракції «Слуга народу» вирішив дізнатися думку громадськості стосовно заборони виїзду для родин держслужбовців за кордон, однак щодо депутатів її вводити не пропонує.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

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  1. У світі

Терориста Стрєлкова-Гіркіна заарештували на два місяця у Москві

19:30, 21 липня 2023
Російський суд на два місяці відправив під варту ексватажка «днр» Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
Терориста Стрєлкова-Гіркіна заарештували на два місяця у Москві
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21 липня суд у Москві відправив під варту на два місяця ексватажка «днр» Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це пишуть росЗМІ.

Його звинувачують у публічних закликах до екстремізму. Гіркін перебуватиме під арештом до 18 вересня.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про затримання терориста Гіркіна. Останнім часом він критикував політику Кремля, військове керівництво рф і багато коментував провали росії на фронті.

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