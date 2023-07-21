Террориста Стрелкова-Гиркина арестовали на два месяца в Москве

Российский суд на два месяца отправил под стражу экс-главаря «днр» Игоря Стрелкова-Гиркина.

21 июля суд в Москве отправил под стражу на два месяца экс-главаря "днр" Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом пишут росСМИ.

Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Гиркин будет находиться под арестом до 18 сентября.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании террориста Гиркина. В последнее время он критиковал политику Кремля, военное руководство рф и много комментировал провалы россии на фронте.

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