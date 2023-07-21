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  1. В Украине

«Суд глазами ребенка»: в Запорожском окружном административном суде ко Дням административной юстиции прошел конкурс детских рисунков

19:20, 21 июля 2023
Проведенный конкурс и участие детей в награждении подарили коллективу суда незабываемые впечатления и дали мощный импульс для дальнейшей самоотверженной работы в пользу Государства.
«Суд глазами ребенка»: в Запорожском окружном административном суде ко Дням административной юстиции прошел конкурс детских рисунков
Фото: Запорожский окружной административный суд
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В Запорожском окружном административном суде 21 июля состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунков «Суд глазами ребенка», проведенного ко Дням административной юстиции в Украине.

Каждый рисунок получился ярким и неповторимым, отличался оригинальностью, высоким мастерством и творческим подходом. Отмечается, что членам жюри было сложно определить победителей. Организаторы решили, что ни один ребенок не должен остаться без внимания, сообщает пресс-служба суда.

Конкурсантов пригласили в зал суда для торжественного награждения победителей творческих соревнований, где председатель суда Олег Прудивус наградил юных художников грамотами и вкусными призами.

А. Прудивус отметил, что название этого конкурса выбрано не случайно, ведь, как говорит общеизвестная поговорка, устами младенца говорит истина. На рисунках отражено видение детьми роли суда в гражданском обществе. Здесь можно увидеть и Фемиду в разных образах, и атрибуты суда, и непосредственно Судью как символ справедливости.

Как сообщается, проведенный конкурс и участие детей в награждении подарили коллективу суда незабываемые впечатления и дали мощный импульс для дальнейшей самоотверженной работы в пользу государства.

Фото: Запорожский окружной административный суд

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