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«Суд очима дитини»: у Запорізькому окружному адміністративному суді до Днів адміністративної юстиції відбувся конкурс дитячих малюнків

19:20, 21 липня 2023
Проведений конкурс та участь дітей у нагородженні подарували колективу суду незабутні враження та надали потужний імпульс для подальшої самовідданої праці на користь Держави.
«Суд очима дитини»: у Запорізькому окружному адміністративному суді до Днів адміністративної юстиції відбувся конкурс дитячих малюнків
Фото: Запорізький окружний адміністративний суд
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У Запорізькому окружному адміністративному суді 21 липня відбулося підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу малюнків «Суд очима дитини», проведеного до Днів адміністративної юстиції в Україні.  

Кожен малюнок вийшов яскравим і неповторним, відрізнявся оригінальністю, високою майстерністю та творчим підходом. Зазначається, що членам журі було важко визначити переможців. Організатори вирішили, що жодна дитина не повинна залишитися без уваги.

Конкурсантів запросили до зали суду для урочистого нагородження переможців творчих змагань, де голова суду Олег Прудивус нагородив юних митців грамотами та смачними призами. 

О. Прудивус зауважив, що назва цього конкурсу обрана не випадково, адже, як каже загальновідома приказка, вустами немовляти говорить істина.  На малюнках відображено бачення дітьми місця роботи їх батьків.  Тут можна побачити і Феміду в різних образах, і зал засідань під час судового процесу, і суддю.

Проведений конкурс та участь дітей у нагородженні подарували колективу суду незабутні враження та надали потужний імпульс для подальшої самовідданої праці на користь Держави.

Фото: Запорізький окружний адміністративний суд

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