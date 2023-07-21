В рф задержали соратника Гиркина Губарева, видео

Коллаборанта Губарева задержали прямо под судом, где он выступал в поддержку Гиркина.

В рф продолжаются задержания бывших боевиков "днр", которые сбежали в россию, а после провалов на фронте начали критиковать Путина.

Так, в Москве был задержан, а впоследствии арестован экс-главарь "днр" Игорь Стрелков-Гиркин.

Также в россми пишут о задержании его соратника Павла Губарева. Его задержали прямо под судом, где он выступал в поддержку Гиркина, за несанкционированный митинг.

ОБНОВЛЕНО: Губарева отпустили после разъяснений о "недопустимости пикетов".

Что о Губареве известно?

Губарев – один из известных деятелей так называемой "днр". Он вербовал людей в вооруженные формирования сепаратистов и помогал захватывать украинские территории. За это оккупанты даже назначали его "народным губернатором днр". Глава террористической организации "народное ополчение Донбасса", возглавляет движение "новороссия".

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