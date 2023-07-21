Давид Арахамия предлагает обсудить запрет на выезд родственников чиновников во время войны за границу

Глава фракции Слуга народа решил узнать мнение общественности о запрете выезда для семей госслужащих за границу, однако в отношении депутатов ее вводить не предлагает.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 21 июля решил поставить на обсуждение предложение о запрете выезда для родственников чиновников во время военного положения.

«Все госслужащие должны содержать свои семьи в Украине во время войны.

Эта норма должна быть в законе о госслужбе во время войны», - задал вопрос в своем сообщении Арахамия.

Напомним, в начале 2023 года чиновникам, депутатам и судьям запретили выезжать за границу за некоторыми исключениями. Однако на их семьи этот запрет пока не распространяется.

Следует заметить, что сейчас Давид Арахамия ставит только по отношению к государственным служащим. Напомним, что народные депутаты Украины и судьи не являются государственными служащими, следовательно, по поводу их семей Арахамия такой запрет обсуждать не предлагает.

Автор: Наталья Мамченко

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