Давид Арахамія пропонує обговорити заборону виїзду родичів чиновників під час війни за кордон

Глава фракції «Слуга народу» вирішив дізнатися думку громадськості стосовно заборони виїзду для родин держслужбовців за кордон, однак щодо депутатів її вводити не пропонує.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 21 липня вирішив поставити на обговорення пропозицію стосовно заборони виїзду для родичів чиновників під час воєнного стану.

«Всі держслужбовці мають тримати свої родини в Україні під час війни.



Ця норма має бути в законі про держслужбу під час війни», - поставив питання у своєму дописі Арахамія.

Нагадаємо, на початку 2023 року чиновникам, депутатам та суддям заборонили виїжджати за кордон за деякими виключеннями. Однак на їх родини ця заборона поки не розповсюджується.

Слід зауважити, що наразі Давид Арахамія ставить лише стосовно державних службовців. Нагадаємо, що народні депутати України та судді не є державними службовцями, отже, щодо їх родин Арахамія таку заборону обговорювати не пропонує.

Автор: Наталя Мамченко

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