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В Google Docs и Google Drive тестируют электронную подпись документов

12:15, 16 августа 2023
На бета-тестирование электронной подписи можно подать заявку.
В Google Docs и Google Drive тестируют электронную подпись документов
Источник фото: docstips.com

Google начал открытое бета-тестирование электронной подписи документов eSignature в сервисах Google Docs и Google Drive. Как отмечается в блоге компании, бета-версия уже доступна для некоторых подписчиков Google Workspace Individual.

«Эта функция будет доступна как часть большей бета-версии, которая включает в себя доступ к новым собственным макетам электронной почты в Gmail. Эти новые макеты позволяют пользователям настраивать существующие шаблоны, повторно использовать специальный макет в нескольких кампаниях электронной почты или создавать совершенно новый макет с нуля. После регистрации в бета-версии в ближайшие недели вы увидите электронную подпись и новые функции Gmail», - отметили в компании.

Подать заявку на бета-тестирование электронной подписи можно по ссылке в блоге компании.

Электронная подпись на Google Drive/workspaceupdates.googleblog.com

Электронная подпись в Google Docs/workspaceupdates.googleblog.com

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