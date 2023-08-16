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В Google Docs і Google Drive тестують електронний підпис документів

12:15, 16 серпня 2023
На бета-тестування електронного підпису можна подати заявку.
В Google Docs і Google Drive тестують електронний підпис документів
Джерело фото: docstips.com

Google розпочав відкрите бета-тестування електронного підпису документів eSignature в сервісах Google Docs і Google Drive. Як зазначається в блозі компанії, бета-версія вже доступна для деяких підписників Google Workspace Individual.

«Ця функція буде доступна як частина більшої бета-версії, яка включає доступ до нових власних макетів електронної пошти в Gmail. Ці нові макети електронної пошти дозволяють користувачам налаштовувати існуючі шаблони, повторно використовувати спеціальний макет у кількох кампаніях електронної пошти або створювати абсолютно новий макет з нуля. Після реєстрації в бета-версії найближчими тижнями ви побачите електронний підпис і нові функції Gmail», - зазначили у компанії.

Подати заявку на бета-тестування електронного підпису можна за посиланням в блозі компанії.

Електронний підпис на Google Drive/workspaceupdates.googleblog.com

 

Електронний підпис у Google Docs/workspaceupdates.googleblog.com

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