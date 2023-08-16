Постановления по делам о банкротстве, земельных отношениях и правах собственности и не только: обзор судебной практики КХС ВС

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, которые относятся к хозяйственной юрисдикции.

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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (решения, внесенные в ЕГРСР в течение июня 2023).

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, которые относятся к хозяйственной юрисдикции.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

наслідки застосування мораторію, встановленого постановою КМУ № 187, при вирішенні питання щодо грошових вимог кредитора – суб’єкта російської федерації;

підсудність спору щодо нерухомого майна боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у разі, якщо відповідачем у цьому спорі є центральний орган виконавчої влади.

У постановах у справах, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, наведено висновки щодо:

кількості та послідовності проведення етапів визначення монопольного становища;

можливості використання Антимонопольним комітетом України відомостей, переданих Національним антикорупційним бюро України.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:

визначення підсудності спору, якщо він виник з одного правочину, яким сторони висловили намір щодо купівлі-продажу корпоративних прав у двох і більше юридичних осіб, місцезнаходження яких є різним;

помилковості ототожнення листа НКЦПФР, у якому роз’яснено порядок скасування реєстрації випуску облігацій, з рішенням Комісії про відмову у скасуванні реєстрації випуску цінних паперів.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

припинення права користування земельними ділянками, які надавались орендарю для експлуатації та обслуговування цілісного майнового комплексу, у зв’язку із припиненням експлуатації та обслуговування цього комплексу;

розмежування випадків обов’язкової передачі районною чи обласною радою об’єктів спільної власності територіальних громад на користь конкретної територіальної громади району чи області.

У постановах об’єднаної палати КГС ВС зроблено висновки про:

відсутність порушеного права поручителя в разі укладення кредитних договорів та договорів поруки посадовими особами кредитора із стверджуваним поручителем перевищенням меж своїх повноважень;

належного боржника у правовідносинах щодо відшкодування витрат, здійснених унаслідок пільгового перевезення пасажирів.

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