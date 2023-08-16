Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.

Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Жители временно оккупированных территорий могут зарегистрироваться в другом жилье без снятия с места своего предыдущего проживания

Кабмин утвердил Порядок внесения сведений об адресе задекларированного или зарегистрированного места жительства, находящегося на временно оккупированной территории Украины, а также территориях, на которых ведутся боевые действия.

Кабмин добавил полномочия Минкульту по предоставлению согласия на демонтаж элементов объекта культурного наследия

Минкульту расширили полномочия по проверке соответствия объектов культурного наследия.

  1. Общество

Какой праздник 16 августа: традиции, приметы и запреты

10:25, 16 августа 2023
Сегодня отмечают Всемирный день воздушных змеев и День мужской красоты, а в США празднуют Национальный день ВДВ.
Какой праздник 16 августа: традиции, приметы и запреты

В среду, 16 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Так, сегодня празднуют Всемирный день воздушных змеев. Это старейшие из известных воздушных летательных аппаратов, которые использовались людьми с разной целью на протяжении многих столетий. Современныех змеев изготавливают в основном для развлечения.

Также 16 августа День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин). Впервые праздник стал популярен в США, а инициатором его основания выступила компания American Crew, которая производит разнообразные мужские товары по уходу за собой. 

Кроме этого, в США отмечают Национальный день ВДВ, День памяти Элвиса Пресли, в Италии – Сиенский Палио – конные гонки в Сиене.

В церковном календаре сегодня день памяти преподобного Антония Римлянина. Также чтят память святых Исаакия, Далмата и Фавста.

Среди наших предков было несколько примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: погода в этот день указывает, какой она будет в октябре;
  • холодный и сильный ветер — зима будет морозной, а если теплый — снежной и мягкой;
  • дует южный ветер, кружатся пылевые вихри — зима будет снежной;
  • облака вытянулись в одну линию на горизонте — ждите сильный ветер;
  • домашняя птица начала линять — придут холода.

В народе праздник 16 августа носил название Вихревой. В этот день часто наблюдались очень сильные ветры, которые могли закручиваться в вихри. Смелые парни и девушки выходили на перекресток встречать такие вихри. Считалось, что в них передвигается нечистая сила.

Что запрещено делать:

  • Не разрешается затевать уборку в доме.
  • Лучше не подметать мусор, даже на улице, потому что можно вымести из жизни счастье.
  • Запрещено отказывать беспомощным и бездомным в помощи, особенно если они в ней действительно нуждаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду