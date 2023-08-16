Какой праздник 16 августа: традиции, приметы и запреты

Сегодня отмечают Всемирный день воздушных змеев и День мужской красоты, а в США празднуют Национальный день ВДВ.

В среду, 16 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Так, сегодня празднуют Всемирный день воздушных змеев. Это старейшие из известных воздушных летательных аппаратов, которые использовались людьми с разной целью на протяжении многих столетий. Современныех змеев изготавливают в основном для развлечения.

Также 16 августа День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин). Впервые праздник стал популярен в США, а инициатором его основания выступила компания American Crew, которая производит разнообразные мужские товары по уходу за собой.

Кроме этого, в США отмечают Национальный день ВДВ, День памяти Элвиса Пресли, в Италии – Сиенский Палио – конные гонки в Сиене.

В церковном календаре сегодня день памяти преподобного Антония Римлянина. Также чтят память святых Исаакия, Далмата и Фавста.

Среди наших предков было несколько примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день указывает, какой она будет в октябре;

холодный и сильный ветер — зима будет морозной, а если теплый — снежной и мягкой;

дует южный ветер, кружатся пылевые вихри — зима будет снежной;

облака вытянулись в одну линию на горизонте — ждите сильный ветер;

домашняя птица начала линять — придут холода.

В народе праздник 16 августа носил название Вихревой. В этот день часто наблюдались очень сильные ветры, которые могли закручиваться в вихри. Смелые парни и девушки выходили на перекресток встречать такие вихри. Считалось, что в них передвигается нечистая сила.

Что запрещено делать:

Не разрешается затевать уборку в доме.

Лучше не подметать мусор, даже на улице, потому что можно вымести из жизни счастье.

Запрещено отказывать беспомощным и бездомным в помощи, особенно если они в ней действительно нуждаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.