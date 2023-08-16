Яке свято 16 серпня: традиції, прикмети і заборони

У середу, 16 серпня, в Україні і світі відзначають низку свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Це найстаріші з відомих повітряних літальних апаратів, які використовувалися людьми з різною метою впродовж багатьох століть. Сучасні змії виготовляють здебільшого для розваги.
Також 16 серпня День чоловічої краси (День догляду за собою для чоловіків). Вперше свято стало популярним в США, а ініціатором його заснування виступила компанія American Crew, яка виготовляє різноманітні чоловічі товари для догляду за собою.
Крім цього, у США відзначають Національний день ВДВ, День пам'яті Елвіса Преслі, в Італії - Сієнський Паліо – кінні перегони в Сієні.
В церковному календарі сьогодні день пам’яті преподобного Антонія Римлянина. Також вшановують пам'ять святих Ісаакія, Далмата і Фавста.
Серед наших предків існувало кілька прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує, якою вона буде в жовтні;
- холодний і сильний вітер — зима буде морозною, а якщо теплий — сніжною та м'якою;
- дме південний вітер, кружляють пилові вихори — зима буде сніжною;
- хмари витягнулися в одну лінію на горизонті — чекайте на сильний вітер;
- домашня птиця почала линяти — прийдуть холоди.
В народі свято 16 серпня носило назву Віхровій. Цього дня часто спостерігалися дуже сильні вітри, які могли закручуватися у вихори. Сміливі хлопці та дівчата виходили на перехрестя зустрічати такі вихровії. Вважалося, що в них пересувається нечиста сила.
Що не можна робити:
- Не дозволено затівати прибирання в будинку.
- Краще не підмітати сміття, навіть на вулиці, тому що можна вимести з життя щастя.
- Заборонено відмовляти безпорадним і бездомним в допомозі, особливо, якщо вони її дійсно потребують.
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