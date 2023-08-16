Яке свято 16 серпня: традиції, прикмети і заборони

Сьогодні відзначають Всесвітній день повітряних зміїв і День чоловічої краси, а в США святкують Національний день ВДВ.

У середу, 16 серпня, в Україні і світі відзначають низку свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Це найстаріші з відомих повітряних літальних апаратів, які використовувалися людьми з різною метою впродовж багатьох століть. Сучасні змії виготовляють здебільшого для розваги.

Також 16 серпня День чоловічої краси (День догляду за собою для чоловіків). Вперше свято стало популярним в США, а ініціатором його заснування виступила компанія American Crew, яка виготовляє різноманітні чоловічі товари для догляду за собою.

Крім цього, у США відзначають Національний день ВДВ, День пам'яті Елвіса Преслі, в Італії - Сієнський Паліо – кінні перегони в Сієні.

В церковному календарі сьогодні день пам’яті преподобного Антонія Римлянина. Також вшановують пам'ять святих Ісаакія, Далмата і Фавста.

Серед наших предків існувало кілька прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує, якою вона буде в жовтні;

холодний і сильний вітер — зима буде морозною, а якщо теплий — сніжною та м'якою;

дме південний вітер, кружляють пилові вихори — зима буде сніжною;

хмари витягнулися в одну лінію на горизонті — чекайте на сильний вітер;

домашня птиця почала линяти — прийдуть холоди.

В народі свято 16 серпня носило назву Віхровій. Цього дня часто спостерігалися дуже сильні вітри, які могли закручуватися у вихори. Сміливі хлопці та дівчата виходили на перехрестя зустрічати такі вихровії. Вважалося, що в них пересувається нечиста сила.

Що не можна робити:

Не дозволено затівати прибирання в будинку.

Краще не підмітати сміття, навіть на вулиці, тому що можна вимести з життя щастя.

Заборонено відмовляти безпорадним і бездомним в допомозі, особливо, якщо вони її дійсно потребують.

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