АРМА приєдналося до мережевої платформи Європолу SIENA

Агентство зможе оперативно отримувати інформацію щодо наявних активів фігурантів запиту за кордоном.

Джерело фото: europol.europa.eu

Агентство з розшуку та менеджменту активів приєдналося до мережевої платформи Європолу SIENA. Таким чином Національне агентство отримано швидкий і надійний спосіб обміну інформацією з офісами з розшуку активів країн ЄС.

«Станом на сьогодні всі технічні передумови для приєднання забезпечено, фахівці АРМА завершили практичний курс з основ безпечного обміну інформацією на платформі, тож Агентство стало її повноцінним учасником», - зазначили у Агентстві.

SIENA, як інструмент у протидії кримінальним правопорушенням, розроблено Європолом з метою поліцейської співпраці між державами-учасницями ЄС та третіми країнами, з якими Європол має меморандуми про співпрацю, у боротьбі з тероризмом, незаконним обігом наркотиків та іншими міжнародними злочинами.

Функціонал платформи SIENA дозволяє оперативно та безпечно отримувати інформацію щодо наявних активів фігурантів запиту за кордоном, а також додаткову інформацію щодо пов’язаних осіб, компаній та інші дані, які можуть сприяти розшуку і поверненню активів до України.

Таким чином, підкреслили Агентстві, мережевий додаток SIENA значно пришвидшить надання спеціалістами АРМА необхідної інформації правоохоронним органам України щодо активів фігурантів кримінальних проваджень за кордоном з метою їх подальшого арешту та конфіскації.

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