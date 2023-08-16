Яку інформацію про полонених та зниклих безвісти не можна оприлюднювати – відповідь Міноборони

У Міноборони наполегливо просять не поширювати у соцмережах особисту інформацію про полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців.

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У Міністерстві оборони України повідомили, яку інформацію про полонених та зниклих безвісти не можна оприлюднювати, щоб не нашкодити.

Перш за все, у Міноборони наполегливо просять не поширювати у чатах, месенджерах, соцмережах особисту інформацію про полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців (ПІБ, військова частина, позивний, звання тощо).

«Ці дані можуть надати ворогу причини завищити вимоги до обміну, погіршити умови утримання полонених. Опубліковані відомості також інколи несуть загрозу бойовим побратимам захисників», - наголошують там.

У випадку, якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні ворога – звертайтеся до уповноважених державних інституцій, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що діє на базі ГУР МО України.

Громадські приймальні штабу у Києві, Вінниці, Львові, Миколаєві, Харкові.

Контакти можна знайти на сайті – тут.

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