Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Галина Третьякова пропонує, зобов’язати роботодавців платити пеню працівнику у разі затримки зарплати більш, ніж на 15 днів

Рада готується схвалити законопроект Галини Третьякової, який передбачає пеню для роботодавців за затримку виплати зарплати і надає право працівнику тимчасово припинити роботу у разі затримки.

У судовій владі назріває новий скандал: заступник викритого голови ДСА Максим Пампура займається суддівськими кадрами

Фігурант справи про вирішення питань в судах за «пятерочку» Максим Пампура рахує, скільки та куди відрядити суддів.

У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

  1. В Україні

Яку інформацію про полонених та зниклих безвісти не можна оприлюднювати – відповідь Міноборони

11:20, 16 серпня 2023
У Міноборони наполегливо просять не поширювати у соцмережах особисту інформацію про полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців.
Яку інформацію про полонених та зниклих безвісти не можна оприлюднювати – відповідь Міноборони
Зображення: freepik.com

У Міністерстві оборони України повідомили, яку інформацію про полонених та зниклих безвісти не можна оприлюднювати, щоб не нашкодити.

Перш за все, у Міноборони наполегливо просять не поширювати у чатах, месенджерах, соцмережах особисту інформацію про полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців (ПІБ, військова частина, позивний, звання тощо).

«Ці дані можуть надати ворогу причини завищити вимоги до обміну, погіршити умови утримання полонених. Опубліковані відомості також інколи несуть загрозу бойовим побратимам захисників», - наголошують там.

У випадку, якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні ворога – звертайтеся до уповноважених державних інституцій, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених:

  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що діє на базі ГУР МО України.
  • Громадські приймальні штабу у Києві, Вінниці, Львові, Миколаєві, Харкові.

 Контакти можна знайти на сайті – тут.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду