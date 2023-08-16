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100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

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Какую информацию о пленных и пропавших без вести нельзя обнародовать – ответ Минобороны

11:20, 16 августа 2023
В Минобороны настойчиво просят не распространять в соцсетях личную информацию о пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.
Какую информацию о пленных и пропавших без вести нельзя обнародовать – ответ Минобороны
Изображение: freepik.com

В Министерстве обороны Украины сообщили, какую информацию о пленных и пропавших без вести нельзя обнародовать, чтобы не навредить

Прежде всего, у Минобороны настойчиво просят не распространять в чатах, мессенджерах, соцсетях личную информацию о пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих (ФИО, воинская часть, позывной, звание и т.п.).

«Эти данные могут дать врагу причины завысить требования к обмену, ухудшить условия содержания пленных. Опубликованные сведения также иногда несут угрозу боевым собратьям защитников», - отмечают там.

В случае, если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену врага – обращайтесь к уполномоченным государственным институтам, занимающимся вопросами поиска и обмена пленных:

  • Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе ГУР МО Украины.
  • Общественные приемные штаба в Киеве, Виннице, Львове, Николаеве, Харькове.

  Контакты можно найти на сайте – здесь.

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