Какую информацию о пленных и пропавших без вести нельзя обнародовать – ответ Минобороны

В Минобороны настойчиво просят не распространять в соцсетях личную информацию о пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

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В Министерстве обороны Украины сообщили, какую информацию о пленных и пропавших без вести нельзя обнародовать, чтобы не навредить

Прежде всего, у Минобороны настойчиво просят не распространять в чатах, мессенджерах, соцсетях личную информацию о пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих (ФИО, воинская часть, позывной, звание и т.п.).

«Эти данные могут дать врагу причины завысить требования к обмену, ухудшить условия содержания пленных. Опубликованные сведения также иногда несут угрозу боевым собратьям защитников», - отмечают там.

В случае, если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену врага – обращайтесь к уполномоченным государственным институтам, занимающимся вопросами поиска и обмена пленных:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе ГУР МО Украины.

Общественные приемные штаба в Киеве, Виннице, Львове, Николаеве, Харькове.

Контакты можно найти на сайте – здесь.

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