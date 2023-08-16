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100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

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Путь к победе будет долгим, — Верещук призвала украинцев готовиться к затяжной войне

10:10, 16 августа 2023
По ее словам, война не завершится ни до конца этого года, ни до следующей весны.
Путь к победе будет долгим, — Верещук призвала украинцев готовиться к затяжной войне

Вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что не стоит прогнозировать сроки завершения войны, ведь очевидно, что украинцев ждет длительная борьба с российскими захватчиками.

"Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" - все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть - все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", — написала она в Фейсбук.

По ее словам, власти и граждане должны работать совместно и бороться за государство здесь и сейчас. 

"Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что "не взлетает". Коррупция - госизмена. Если не жестко, то не сработает. Политиканство и горлопанство - мораторий. Ссоры - после войны", - добавила Верещук.

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