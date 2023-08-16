Шлях до перемоги буде довгим, — Верещук закликала українців готуватися до затяжної війни

За її словами, війна не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни.

Віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що не варто прогнозувати терміни завершення війни, адже, очевидно, що українців чекає тривала боротьба з російськими загарбниками.

"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" — все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада - всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо", — написала вона у Фейсбук.

За її словами, влада і громадяни мають працювати спільно і боротися за державу тут і зараз.

"Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що "не злітає". Корупція - держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює. Політиканство та горлопанство - мораторій. Чвари - після війни", — додала Верещук.

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