АРМА присоединилась к сетевой платформе Европола SIENA

Агентство сможет оперативно получать информацию об имеющихся активах фигурантов запроса за границей.

Источник фото: europol.europa.eu

Агентство по розыску и менеджменту Активов присоединилось к сетевой платформе Европола SIENA. Таким образом Национальное агентство получило быстрый и надежный способ обмена информацией с офисами по розыску активов стран ЕС.

«По состоянию на сегодняшний день все технические предпосылки для присоединения обеспечены, специалисты АРМА завершили практический курс по основам безопасного обмена информацией на платформе, поэтому Агентство стало ее полноценным участником», - отметили в Агентстве.

SIENA, как инструмент противодействия уголовным правонарушениям, разработан Европолом с целью полицейского сотрудничества между государствами-участниками ЕС и третьими странами, с которыми Европол имеет меморандумы о сотрудничестве, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими международными преступлениями.

Функционал платформы SIENA позволяет оперативно и безопасно получать информацию об имеющихся активах фигурантов запроса за рубежом, а также дополнительную информацию о связанных лицах, компаниях и другие данные, которые могут способствовать розыску и возвращению активов в Украину.

Таким образом, подчеркнули в Агентстве, сетевое приложение SIENA значительно ускорит предоставление специалистами АРМА необходимой информации правоохранительным органам Украины об активах фигурантов уголовных производств за границей с целью их последующего ареста и конфискации.

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