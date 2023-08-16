Чи може працівник при залученні до суспільно корисних робіт звільнитися за власним бажанням: роз’яснення

Суспільно корисні роботи також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може працівник при залученні до суспільно корисних робіт звільнитися за власною ініціативою.

Фахівці пояснили, що суспільно корисні роботи — це види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного й воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Суспільно корисні роботи також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Трудова повинність не потребує обов’язкової згоди особи на такий трудовий обов’язок, відповідно такий працівник не може звільнитися за власним бажанням.

Раніше у Держпраці нагадали правила працевлаштування осіб з інвалідністю.

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