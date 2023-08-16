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  1. В Украине

CNN опубликовало видео июльской атаки морского дрона по Крымскому мосту

09:00, 16 августа 2023
Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что был использован беспилотник под названием Sea Baby, ставший результатом многомесячной разработки.
CNN опубликовало видео июльской атаки морского дрона по Крымскому мосту
Фото: СБУ / cnn.com

Американский телеканал CNN обнародовал предоставленные ему Службой безопасности Украины кадры, на которых показан момент удара морского дрона по Керченскому мосту в июле этого года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что используемый беспилотник под названием Sea Baby является результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения рф. 

"Морские беспилотники – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", – сказал он.

СБУ предоставила CNN видео июльской атаки, на котором был показан монитор пилота дрона за несколько минут до того, как Sea Baby доставил около 850 кг взрывчатки в одну из бетонных опор Крымского моста.

Телеканалу предоставили два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара дрона по дорожному участку моста, а затем примерно через пять минут – еще один удар по железнодорожному участку.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю, это будет увлекательным, особенно для наших врагов", - предупредил Малюк.

Напомним, что секретарь РНБО Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму.

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