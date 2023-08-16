Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурси на посади суддів, які розпочнуться до кінця 2023 року та у 2024 році — плани ВККС

Восени буде відновлено кваліфікаційне оцінювання суддів, а в 2024 році відбудеться новий добір на посади суддів першої інстанції.

Видатки прокуратури віднесли до першочергових для Держказначейства

Їх прирівняли за статусом до видатків на національну безпеку і оборону.

Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть зареєструватися в іншому житлі без зняття з місця свого попереднього проживання

Кабмін затвердив Порядок внесення відомостей про адресу задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Кабмін додав повноважень Мінкульту щодо надання згоди на демонтаж елементів об’єкта культурної спадщини

Мінкульту розширили повноваження щодо перевірки відповідності об’єктів культурної спадщини.

Власники чи орендатори об’єктів критичної інфраструктури повинні оформити паспорти безпеки і погодити їх з різними органами

Власники чи орендатори об’єктів критичної інфраструктури мають протягом 3 місяців з дня внесення відомостей про об’єкт до Реєстру подати на погодження паспорт безпеки до функціональних органів, якими є, зокрема, МОЗ, Міноборони, Держспецзв’язку, ДСНС, Національна поліція.

  1. В Україні

CNN опублікувало відео липневої атаки морського дрона по Кримському мосту

09:00, 16 серпня 2023
Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що був використаний безпілотник під назвою Sea Baby, який став результатом багатомісячної розробки.
CNN опублікувало відео липневої атаки морського дрона по Кримському мосту
Фото: СБУ / cnn.com

Американський телеканал CNN оприлюднив надані йому Службою безпеки України кадри, на яких показаний момент удару морського дрона по Керченському мосту в липні цього року.

Голова СБУ Василь Малюк розповів виданню, що використовуваний безпілотник під назвою Sea Baby є результатом місяців розробки, яка почалася відразу після повномасштабного вторгнення рф. 

"Морські безпілотники – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно вразили Кримський міст, БДК «Оленегорский Горняк» та танкер SIG", – сказав він.

СБУ надала CNN відео липневої атаки, на якому було показано монітор пілота дрона за кілька хвилин до того, як Sea Baby доставив близько 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор Кримського мосту.

Телеканалу надали два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару дрона по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через п'ять хвилин – ще один удар по залізничній ділянці.

"Ми працюємо над рядом нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде захоплюючим, особливо для наших ворогів", — попередив Малюк.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду