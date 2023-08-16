CNN опублікувало відео липневої атаки морського дрона по Кримському мосту

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що був використаний безпілотник під назвою Sea Baby, який став результатом багатомісячної розробки.

Фото: СБУ / cnn.com

Американський телеканал CNN оприлюднив надані йому Службою безпеки України кадри, на яких показаний момент удару морського дрона по Керченському мосту в липні цього року.

Голова СБУ Василь Малюк розповів виданню, що використовуваний безпілотник під назвою Sea Baby є результатом місяців розробки, яка почалася відразу після повномасштабного вторгнення рф.

"Морські безпілотники – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно вразили Кримський міст, БДК «Оленегорский Горняк» та танкер SIG", – сказав він.

СБУ надала CNN відео липневої атаки, на якому було показано монітор пілота дрона за кілька хвилин до того, як Sea Baby доставив близько 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор Кримського мосту.

Телеканалу надали два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару дрона по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через п'ять хвилин – ще один удар по залізничній ділянці.

"Ми працюємо над рядом нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде захоплюючим, особливо для наших ворогів", — попередив Малюк.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.

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