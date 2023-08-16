100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

Забастовка началась 2 мая после того, как переговоры между Гильдией сценаристов Америки (WGA) и крупными студиями зашли в тупик. Среди главных проблем - вопросы компенсации, выплат, создание более честных правил на рынке киноиндустрии и создания контента.

Как сообщает Рейтер, большой сенсацией стало то, что сценаристы стремились установить правила для использование искусственного интеллекта, который, как они опасаются, может заменить их творческий вклад. Это напоминает борьбу с машинами в эпоху зарождения индустриального общества.

Руководители индустрии развлечений пытались преодолеть тенденцию снижения доходов от телевидения и кассовых сборов фильмов, которые еще не вернулись к уровням, существовавшим до COVID. Топ-менеджеры изо всех сил пытаются получить прибыль.

«Мы находимся в неизведанных водах», — заявил инвесторам генеральный директор Warner Bros Discovery (WBD.O) Дэвид Заслав по поводу неопределенной ситуации в отрасли. Никто точно не знает, как будут производить и распространять контент.

Актеры, представленные Гильдией киноактеров (SAG), объявили забастовку 14 июля также из-за оплаты труда и искусственного интеллекта, что фактически остановило производство телешоу и фильмов по сценариям и повлияло на бизнес по всей орбите мира развлечений. Это первая забастовка обоих профсоюзов с 1960 года.

Встреча на прошлой неделе для обсуждения возобновления переговоров между WGA, Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и группой, представляющей основные студии на переговорах, не привела к взаимопониманию и к установлению точной даты возвращения сторон за стол переговоров.

Позже в тот же день WGA разослала сообщение своим 11 500 членам, в котором она жаловалась на утечку деталей с конфиденциального заседания. Однако переговорный комитет гильдии WGA «по-прежнему готов взаимодействовать с компаниями и добросовестно возобновить переговоры».

WGA не ответила на запросы о комментариях к этой истории, а AMPTP от комментариев отказалась.

Настроение бастующих - решимость смешанная с гневом. Конфликт в индустрии развлечений находится далеко от своего решения.

Автор: Павел Шевченко

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