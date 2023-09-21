Підвищувати тарифи на електроенергію не планують, — запевнив Галущенко

За словами міністра, питання підвищення тарифів навіть не обговорюється.

Наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Галущенко нагадав, що до кінця грудня 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) стосовно забезпечення доступною електроенергією населення.

«І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється», - підкреслив він.

Міністр наголосив, що енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передачі.

«Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією», - зазначив він.

Галущенко акцентував, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах до початку ОЗП планується завершити ремонти і відновлення об’єктів генерації і передачі.

«Стосовно ресурсів - ми будемо забезпечені всім необхідним, як вугіллям, так і газом. Через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені. Газу у сховищах ми на сьогодні маємо майже 15 млрд кубів – це навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону. Тому з ресурсами проблем не буде», - наголосив міністр.

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