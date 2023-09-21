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Повышать тарифы на электроэнергию не планируют, — заверил Галущенко

19:01, 21 сентября 2023
По словам министра, вопрос повышения тарифов даже не обсуждается.
Повышать тарифы на электроэнергию не планируют, — заверил Галущенко
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Пока нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Галущенко напомнил, что до конца декабря 2023 года действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии по обеспечению доступной электроэнергией населения.

«И мы будем продолжать действие ВСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается», – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.

«Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они явятся следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией», - отметил он.

Галущенко акцентировал, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. В ее пределах к началу ОЗУ планируется завершить ремонт и восстановление объектов генерации и передачи.

«Что касается ресурсов – мы будем обеспечены всем необходимым, как углем, так и газом. Из-за высоких температур в последние два месяца лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в частности на импорт, и углем в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены. Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов – это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Потому с ресурсами проблем не будет», - подчеркнул министр.

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